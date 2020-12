Adidasy z Miśni za MILION euro

Chodzi tu wyjątkową parę „obuwia sportowego”. To efekt współpracy designerów firmy Adidas i niemieckiego producenta porcelany Meissen, czyli po naszemu Miśni.

Aukcję organizuje dom Sotheby’s i szacuje możliwą cenę nawet na milion dolarów.

Domy aukcyjne w ostatnich latach wysoko pozycjonowały rynek kolekcjonerskich butów sportowych, pojawiały się limitowane serie, itp. Jednak „trampki” z porcelany w kwieciste wzory to okazja specjalna.

Ten „model” będzie oferowany w sprzedaży online od poniedziałku do 16 grudnia. Bazuje na butach Adidasa ZX8000, popularnym modelu sprzedawanym przez Adidasa.

Skórzana para butów została ozdobiona przez rzemieślników z Miśni, którzy następnie umieścili na niej porcelanowe elementy.

Dlatego takie trampki nie są przeznaczone do noszenia. Cenę ma podbić oryginalność projektu i jego unikatowość. To już dzieło sztuki.

Rekord w tej kategorii to 615 000 dolarów za buty sportowe Nike Air Jordan 1s, które sprzedano na aukcji przez Christie’s w połowie sierpnia tego roku.

Domy aukcyjne czerpią korzyści z pojawienia się mody na takie obuwniczo-kolekcjonerskie wyroby.

Zajmujący się marketingiem Tom Woodger mówi, że „te niezwykle rzadkie produkty oferowane przez domy aukcyjne przyciągają tylko najbogatszych 0,01% kolekcjonerów”, ale tańsze wyroby np. z limitowanych serii, w których w dodatku można też pobiegać, to już rynek znacznie większy.

Dochód z aukcji Sotheby’s trafi do Brooklyn Museum w Nowym Jorku i jego programów dla młodych.

MEISSEN x adidas ZX8000 Porcelain Is Two of a Kind https://t.co/xDwHmkj6GL pic.twitter.com/sLttxFIP1t

adidas has teamed up with meissen, europe's oldest porcelain manufacturer, to bring haute german craftsmanship to life https://t.co/44yIc4u9Gl pic.twitter.com/f65uZPHi6n

— designboom (@designboom) December 2, 2020