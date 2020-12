Joanna Mucha żali się na nasz biedny kraj: dzisiejszej Polski nikt by do Unii nie przyjął. Internauci kpią [FOTO/VIDEO]

Poseł Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha postanowiła wypowiedzieć się na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Internauci nie szczędzili jej słów krytyki. Okrutnie zakpili z tezy postawionej przez reprezentantkę Platformy Obywatelskiej.

„Nie jest problemem to, że Unia Europejska jest dzisiaj inna, niż była w 2004 roku, kiedy do niej wstępowaliśmy. Problemem jest to, że Polska jest dzisiaj inna niż wtedy i to, że dzisiejszej Polski nikt by do Unii nie przyjął” – stwierdziła na Twitterze Joanna Mucha.

Nie jest problemem to, że Unia Europejska jest dzisiaj inna, niż była w 2004 roku, kiedy do niej wstępowaliśmy. Problemem jest to, że Polska jest dzisiaj inna niż wtedy i to, że dzisiejszej Polski nikt by do Unii nie przyjął. — Joanna Mucha (@joannamucha) December 6, 2020

„Polska w 2004 była bardziej konserwatywna niż jest obecnie. Po prostu wtedy jeszcze projekt UE nie był domknięty i wszystko kręciło się wokół wspólnego rynku. Obecnie UE przypomina związek sowiecki. Tym prędzej trzeba się z niej ewakuować” – skwitował przemyślenia polityk jeden z internautów.

„Nie przyjąłby? Mimo zabiegów Lewicy (SLD), powiada pani. To byłaby świetna wiadomość! Moglibyśmy być teraz drugą NORWEGIĄ, Szwajcarią lub… ulubioną Japonią – waszego pupilka Wałęsy” – dodał inny.

Jeden z użytkowników Twittera zamieścił także zdjęcie samej parlamentarzystki sprzed lat.

„Wszyscy byliśmy inni” – skwitował.

„Joanno nie pucz” – skwitowała jedna z internautek.

Pomyliła pani talenty.

Może najwyższy czas na realizację 🎼🎶😅😅😅https://t.co/hfznOz5YW3 — Piotr Polak 🇵🇱 (@okempus) December 6, 2020

Źródło: Twitter