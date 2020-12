Moskwa wprowadza system skanowania twarzy w metrze. W Darknecie pojawiły się oferty śledzenia konkretnych osób

Moskiewskie metro wykorzystuje system skanowania twarzy do uproszczenia procedury zakupu biletów. Wszystko wskazuje jednak na to, że technologia działa wadliwie. W Darknecie już pojawiły się bowiem oferty śledzenia konkretnych osób.

Powołując się na „Echo Moskwy” „Belsat” donosi, że wprowadzono skanowanie twarzy w moskiewskim metrze. Technologia ma uprościć proces płatności za bilety. Już niedługo system będzie bowiem pozwalał na dokonanie transakcji poprzez zeskanowanie twarzy, o ile podróżny ma kartę płatniczą z danymi biometrycznymi.

Przy bramkach wejściowych do metra znajdują się kamery. Są one połączone z systemem „Face ID”, znanym użytkownikom iPhone’ów. Wicemer Moskwy ds. transportu, Maksim Liksutow, twierdził, że oprogramowanie jest na tyle sprawne, by rozpoznawać nawet twarze osób noszących maseczki.

System na razie jest w fazie testów. Mogą korzystać z niego pracownicy metra oraz rosyjskich banków, których nazw nie podano jednak do publicznej wiadomości.

Mimo że system nie jest jeszcze powszechnie dostępny, rosyjskie media już informują o pierwszych problemach. W tzw. Darknecie, czyli „ciemniej” części internetu wykorzystywanej przez przestępców, pojawiły się oferty śledzenia konkretnych osób. Z odpowiednią opłatą przestępcy proponowali historię przemieszczania się danego podróżnego. Związek ze sprawą może mieć dwóch moskiewskich policjantów, przeciwko którym wszczęto już postępowanie. Prawdopodobnie to oni sprzedawali na czarnym rynku dane wrażliwe.

Rozpoznawanie twarzy w metrze to część sytemu Smart City Moskwa, umożliwiającego monitorowanie ruchu osób przebywających na terenie miasta. W jego rozwój inwestuje się ogromne środki.

Docelowo system rozpoznawania twarzy ma być wdrożony w 10. największych miastach oraz we wszystkich szkołach. Rozwój technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji, mających „cyfryzować” miasta postępuje w wielu regionach świata, także w Polsce.

Źródło: bezprawnik.pl