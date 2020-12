Planują wojskowy zamach stanu w Hiszpanii? Kolejny list emerytowanych oficerów. „Rządzący krajem narażają przyszłość Ojczyzny”

Ponad 270 wojskowych w stanie spoczynku ostrzegło przed „niszczeniem demokracji w Hiszpanii” oraz przed „narzucaniem jednolitego myślenia”. „Jedność Hiszpanii jest w niebezpieczeństwie” – napisano w deklaracji, o której w sobotę poinformowała agencja EFE.

To trzecia deklaracja różnych grup byłych wojskowych od listopada.

W ostatnim orędziu wojskowi w stanie spoczynku podkreślili, że nie mają nic wspólnego z opiniami grupy rozmawiającej na prywatnym czacie.

W czwartek media poinformowały, że hiszpańskie służby przechwyciły rozmowy na komunikatorze WhatsApp, w których byli wojskowi mówili o możliwości wywołania buntu w armii i doprowadzenia do zamachu stanu. Ministerstwo obrony złożyło w tej sprawie doniesienie do sądu w Madrycie.

W sobotnim orędziu wojskowi wyrazili jednak „ten sam niepokój” co ponad 70-osobowa grupa emerytowanych generałów sił powietrznych i lądowych w listach skierowanych w listopadzie do Parlamentu Europejskiego i do króla Hiszpanii. Autorzy listów przestrzegali przed „dezintegracją jedności narodowej pod rządami wspieranej przez separatystów koalicji socjalistyczno-komunistycznej”.

Teraz byli wojskowi oskarżyli rząd o „akceptowanie poniżania Hiszpanii i jej symboli, ataki na króla i niszczenie jego wizerunku”.

„Pozwalają na wywoływanie gwałtownych zamieszek przez separatystów poprzez petycje ułaskawienia skazanych za bunt i podburzanie, na ustępstwa wobec terrorystów i, tym samym, obrażanie ofiar terroryzmu, na omijanie obowiązującego prawa i dążenie do politycznego podporządkowania najwyższego organu władzy sądowniczej i prokuratury generalnej, a także zaprowadzanie jednolitego myślenia poprzez ustawę o tzw. pamięci historycznej” – napisali autorzy orędzia, cytowani przez dziennik „ABC”.

„Jako wojskowi, pomimo tego, że jesteśmy w stanie spoczynku, podtrzymujemy naszą przysięgę gwarantowania suwerenności i niepodległości Hiszpanii, obrony jej integralności terytorialnej i porządku konstytucyjnego, z poświęceniem życia, jeżeli byłoby to potrzebne” – głosi deklaracja.

Podpisując orędzie wojskowi odwołali się do wolności słowa i opinii, ostrzegli przed „ryzykiem, na jakie osoby rządzące krajem narażają przyszłość Ojczyzny” oraz wyrazili lojalność wobec króla jako zwierzchnika sił zbrojnych.

W czwartek hiszpańskie media podały, że madrycki sąd zajmie się wnioskiem resortu obrony dotyczącym grupy wojskowych, która rozmawiała o możliwości przeprowadzenia zamachu stanu.

W listopadzie grupa oficerów armii skierowała do króla Filipa VI listy krytykujące aktualną sytuację w kraju; wojskowi próbowali również w ostatnim czasie uzyskać pozwolenie na spotkanie z monarchą.

Dziennik “El Mundo” podał, że w przejętych przez służby specjalne rozmowach wojskowi mieli mówić m.in. “o zamachu stanu oraz o egzekucjach”. (PAP)