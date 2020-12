Statystyki dot. zakażeń z Polski nie uwzględniane na europejskich mapach. ECDC: To przez zmiany po stronie polskiej

Dane na temat liczby zakażeń koronawirusem w Polsce nie zostały wpisane w najnowszej aktualizacji map na stronach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) to europejska agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji. Odpowiada ona za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi.

Na stronie agencji co tydzień publikowane są dane dot. liczby zakażeń koronawirusem w 31 krajach Europy, liczby zakażeń w ostatnich 14 dniach na 100 tys. mieszkańców, odsetka testów pozytywnych i liczby przeprowadzonych testów na 100 tys. mieszkańców.

W ostatnim zestawieniu nie uwzględniono jednak danych z Polski. Portal 300gospodarka postanowił dowiedzieć się dlaczego tak się stało.

– Podczas naszego cotygodniowego zbierania danych do tworzenia map regionalnych Europy skumulowane dane dotyczące Covid-19 na poziomie wojewódzkim – które wcześniej znajdowały się tutaj – nie były dostępne. Z informacji przekazanych przez polskie władze wynika, że aktualizacja rządowej strony internetowej w zeszłym tygodniu mogła spowodować, że powyższy link stał się niedostępny – powiedział przedstawiciel ECDC.

Zmiana dostępności danych miała mieć wpływ na produkcję map przez ECDC. Agencja nie była w stanie uzyskać potrzebnych danych od Polski w terminie.

„Nowy sposób raportowania nie pokazuje danych historycznych ani skumulowanych przypadków w poszczególnych województwach od początku pandemii, a jedynie dane z konkretnego dnia” – informuje portal 300gospodarka.

