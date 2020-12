Tragedia podczas lekcji online. Nie żyje 11-latek

Z doniesień gazety wynika, że podczas zdalnych lekcji 11-latek wyłączył kamerę i mikrofon, a później postrzelił się. Nauczyciel, a także inni uczniowie nie byli więc świadkami tragedii. Dźwięk wystrzału usłyszała jednak siostra chłopca, która także miała w tym czasie lekcje online. Dziewczynka przybiegła do pokoju brata. Zastała tam ciężko rannego 11-latka. Natychmiast poprosiła o pomoc sąsiadów, a o zdarzeniu poinformowała także swojego nauczyciela.

Sąsiad dziewczynki oraz nauczyciel zawiadomili pogotowie i policję. Chłopca przetransportowano do szpitala. Rany okazały się bardzo poważne. Chłopak zmarł. Rodzina nie zgadza się jednak z doniesieniami mówiącymi o tym, że 11-latek popełnił samobójstwo.

„Daily Mail” donosi, że zdaniem wujka 11-latek padł ofiarą tragicznego wypadku, nie miał myśli samobójczych i nigdy nie chciał zrobić sobie krzywdy. Mężczyzna nie odniósł się jednak szczegółowo do sprawy.

„Był cudownym dzieckiem, pełnym życia i radości. Był najgrzeczniejszym i najsłodszym chłopcem, jakiego kiedykolwiek miałem zaszczyt nazywać moim siostrzeńcem! (…) Nie miał myśli samobójczych! Ten młody człowiek był aniołem, którego mieliśmy zaszczyt poznać!” – napisał na Facebooku.

