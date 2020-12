Będzie donos na o. Rydzyka do Watykanu? „Dostanie takie same sankcje, jakie dostał Gulbinowicz” [VIDEO]

Ojciec Tadeusz Rydzyk w trakcie mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja powiedział zdanie, które wywołało burzę w lewackich mediach.

Dyrektor Radia Maryja świętował 29. urodziny rozgłośni. Z tej okazji odbyła się msza rocznicowa, w trakcie której redemptorysta odniósł się do kwestii „nagonki” na księży.

Całe wystąpienie było transmitowane w telewizji Trwam, które również jest dziełem redemptorysty. Na nagraniu widać, że wydarzenie zgromadziło polityków PiS i Solidarnej Polski z prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą na czele.

W trakcie przemówienia (12 minuta nagrania) Rydzyk odniósł się do biskupa Edwarda Janiaka. Podejrzany o tuszowanie pedofilii hierarcha złożył niedawno rezygnację, która została przyjętą przez papieża Franciszka.

Zdaniem Rydzyka Janiak to współczesny męczennik.

Nie wymieniając z nazwy odniósł się też do głośnych ostatnio filmów, które ujawniły przypadki księży pedofili. Zdaniem szefa Radia Maryja to „filmidła”.

– Katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą odpowiedzialni za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze niektórzy to nazywają „dokument” – mówił.

Jego zdaniem filmy te są zmanipulowane, a „kościół nie powinien się bać, tylko upominać się o sprawiedliwość”.

Potem padło kontrowersyjne zdanie.

– Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. Nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – wezwał Rydzyk.

Do tych słów odniósł się jezuita Krzysztof Mądel.

„Rydzyk trywializuje jedno z najcięższych przestępstw, kpi z ofiar i z decyzji papieża, jeśli ktoś to zaskarży do Stolicy Apostolskiej, dostanie takie same sankcje, jakie dostał Gulbinowicz, a jego własna transmisja to ułatwi.”

W swoim przemówieniu Rydzyk nawiązał do kard. George’a Pella. To były arcybiskup Syndey oraz były prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Gospodarki, który niedawno wyszedł na wolność.

Pell został oskarżony o molestowanie seksualne dwóch chórzystów w zakrystii katedry w Melbourne w 1996 roku. Po unieważnionym procesie w 2018 roku, w drugim procesie jednogłośnie został skazany na sześć lat więzienia.

Przebywał w więzieniu przez 404 dni, do czasu, gdy Australijski Sąd Najwyższy zdecydował, że może wyjść na wolność.

Źródło: Rzeczpospolita / Radio Maryja