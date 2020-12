Bomba z II wojny znaleziona we Frankfurcie

Bomba z II wojny światowej znaleziona we Frankfurcie nad Menem spowodowała ewakuację w niedzielę 6 grudnia 12800 osób. Bombę znaleziono na placu budowy.

Saperzy przystąpili do jej rozbrojenia. Operacja potrwa do wieczora. Jest to brytyjska bomba 500-kilogramowa z czasów II wojny światowej. Spoczywała w dzielnicy Gallus.

75 lat po zakończeniu II wojny światowej takie znaleziska ciągle się pojawiają. W tym roku siedem bomb zostało rozbrojonych np. na budowie pierwszej w Europie fabryki samochodów elektrycznych Tesli. Będzie otwarta pod Berlinem w 2021 roku.

W tym roku saperzy rozbrajali także podobne niewybuchy w Kolonii i w Dortmundzie.

We Frankfurcie w 2017 roku odkryto już bombę 1,4-tonową. Wówczas trzeba było ewakuować 65 000 osób. Była to największa operacja ewakuacyjna z takiego powodu w Europie po 1945 roku.

Źródło: AFP/ Le Figaro