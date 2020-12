Już 19 grudnia w Warszawie! Wielki Marsz o Wolność – Stop przymusowi szczepień

19 grudnia 2020 roku w Warszawie odbędzie ogólnopolski Marsz o Wolność. Protestujący sprzeciwiają się obostrzeniom i przymuszaniu – różnymi sposobami – do przyjęcia szczepionki.

Ostatni tegoroczny protest przeciw lockdownowi i obostrzeniom wprowadzanym pod pretekstem mniemanej pandemii, odbędzie się 19 grudnia w Warszawie o godzinie 12.00.

Marsz o wolność to „głos przypominający o niezbywalnych prawach w kontrze do polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii epidemii, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu”.

Tym razem marsz odbędzie się w nowej formie. Będzie naśladował słynne marsze niewolników, z których „pierwszy raz odbył się w Szwajcarii, następnie w Holandii, a 5 grudnia w Polsce w Poznaniu”.

„Niezbędne rekwizyty: biały kombinezon ochronny, biała, najlepiej kartonowa maska mima. Otrzymacie od nas naklejki i inne rekwizyty” – piszą organizatorzy.

„A kto boi się bliskich spotkań z policją, niech przyjedzie do Warszawy oznakowanym samochodem” – dodają.