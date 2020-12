LOT na skraju bankructwa. Najgorsze jest jednak to, że na ratunek rusza Sasin

Polskie Linie Lotnicze LOT są w poważnych tarapatach. Po pierwsze mierzą się z kłopotami finansowymi, a po drugie ratować je będzie wicepremier Jacek Sasin. Na temat tych pierwszych wymienionych kłopotów wypowiedział się Marcin Horała.

– Powiedzmy sobie szczerze, każda linia lotnicza ma obecnie problemy. Pakiet pomocy publicznej dla Lufthansy to jest, o ile się orientuję, 9 mld euro, więc LOT przy tym to drobiazg. Oczywiście takie wsparcie będzie potrzebne. LOT bardzo racjonalnie podszedł do kryzysu, ograniczył koszty, przeprowadził trudne negocjacje z leasingodawcami, ale na koniec, jak wszyscy narodowi przewoźnicy w Europie, będzie potrzebował wsparcia – powiedział Marcin Horała w programie „Money. To się liczy” .

Wielomiliardowy pakiet pomocowy dla LOT-u zapowiedział już wicepremier Jacek Sasin.

– To jest też szansa. Są tacy, którzy tego wsparcia nie dostaną i upadną. Kiedy kryzys się skończy, a on z pewnością się skończy, to pozostanie wolne miejsce na rynku. Ci, którzy dobrze wyjdą z bloków, którzy przetrwają ten kryzys, będą mogli szybciej zyskiwać i się rozwijać. Ten zasiew pod przyszłe plony trzeba zrobić już teraz – stwierdził pisowski minister z kaszubskiego okręgu.

Źródło: money.pl