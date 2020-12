Porażająca siła julkowych „argumentów”. „Chodź tu mądralo. Wy********j” [VIDEO]

Protesty Julek wciąż obnażają ich prawdziwe oblicze. Podczas jednego z takich zbiegowisk w Kościanie przedstawicielka wściekłych dała koncertowy popis niekonsekwencji.

– Mogłabym, tak jak wielu z was, uciec stąd i mieszkać za granicą, z dala od tego kraju, gdzie się pałuje i gazuje niewygodnych obywateli, ale tu jestem i to jest mój dom. Ja z tego domu nie będę uciekać, będę o niego walczyć – krzyczała.

W międzyczasie z oddali zaczął dobiegać męski głos skandujący: „Morderczynie”.

– Chodź tu, no chodź tu mądralo – oburzyła się przedstawicielka wściekłych.

W tym samym czasie jednak zgromadzona grupka zaczęła wykrzykiwać w stronę mężczyzny: „Wy********j”. Po chwili także główna aktorka show zmieniła zdanie i zakrzyknęła: „Won stąd”.

– Boże drogi, no że też tacy obywatele są jeszcze tutaj – żachnęła się.

– Nieważne. To, co możemy teraz zrobić to angażować się w protesty. Widzicie, rozmawiać z takimi ludźmi. Rozmawiać, bo to trzeba naprawdę tłumaczyć od podstaw. Nie można odpuszczać, nie można się obrażać, trzeba z takimi ludźmi usiąść i rozmawiać na argumenty. Trzeba być mądrzejszym – kontynuowała bez zająknięcia. Kobieta najwyraźniej wciąż była przekonana o sile „argumentów” swojej strony.

Logika #julka

– Mogłabym uciec z tego kraju gdzie się pałuje i GAZUJE obywateli!

(ktoś krzyczy: MORDERCZYNIE!)

– NO CHODŹ TUTAJ! WYPIERDALAJ!

(chwila okrzyków i wyzwisk, po czym kontynuuję)

– Trzeba rozmawiać z takimi ludźmi na argumenty i być od nich mądrzejszymi.

Hipokrytki 😆 pic.twitter.com/OO96GfgEuS — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) December 6, 2020

Źródło: Twitter