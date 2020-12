Skandal! Zbok nagrał mężczyzn pod prysznicem w aquaparku. Film wrzucił na stronę z gejowskim porno, a GW zrobiła TO

Ktoś nagrał kilkunastu mężczyzn korzystających nago z pryszniców we wrocławskim aquaparku. Nagranie wrzucono do serwisu pornograficznego dla gejów. O sprawie informuje Gazeta Wrocławska, która pierwotnie do artykułu dodała galerię z kadrami z nagrań.

W całej sprawie bulwersujące są dwie rzeczy. Sam fakt, że coś takiego się wydarzyło. Zboczeniec nagrywał gości strefy saun aquaparku. Na nagraniach widać wyraźnie twarze mężczyzn oraz ich strefy intymne.

„Jeśli kamera miała prawidłowo ustawiony datownik, to pokrzywdzonymi są goście strefy saun z 16 sierpnia i 19 września tego roku. Na sierpniowych nagraniach widać godzinę 17.50, a wrześniowych – 20.55. W sieci pojawiło się co najmniej pięć takich filmów – wszystkie trafiły do popularnego serwisu pornograficznego” – informuje Gazeta Wrocławska.

Portal udostępnia też relacje stałego bywalca aquaparku, który przyznaje, że rozpoznał twarze niektórych osób. To właśnie czytelnik GW znalazł nagranie w zakładce z filmami dla gejów i poinformował portal.

Bulwersujące jest jednak również to, w jaki sposób portal Gazety Wrocławskiej podszedł do sprawy. Do artykułu oznaczonego jako „+18” dodano… galerię zdjęć z kadrami z rzeczonych nagrań. Twarze i miejsca intymne oczywiście wyblurowano, ale to i tak upokorzenie, do którego nie posunęłaby się żadna gazeta, gdyby ofiarami były kobiety.

O wszystkim informują użytkownicy portalu Wykop.pl:

Pod artykułem wyłączono również możliwość komentowania. Użytkownicy Wykopu podejrzewają, że to przez wątki gejowskie w całej sprawie. Przypominają podobne artykuły na stronie, przy których nie wyłączano komentarzy.

Źródło: gazetawroclawska.pl, Wykop.pl