TVN „edukuje” pracowników. Szkolenia z gender i feminizmu

TVN zapewnił swoim pracownikom niezbędne w postępowym świecie szkolenia. W ofercie na grudzień znalazły się: „System patriarchalny i stereotypy płciowe” , „O co chodzi kobietom walczącym o swoje prawa?”, „LGBTQ+. Rozumiem i wspieram”. O sprawie informuje portal niezalezna.pl, który dotarł do wewnętrznej wiadomości rozsyłanej między pracownikami stacji.

Pod koniec listopada wśród pracowników TVN miał krążyć e-mail na temat „Harmonogramu szkoleń w grudniu”. Kursy miały odbyć się przez internet.

„Drodzy, poniżej znajdziecie harmonogram szkoleń i warsztatów na grudzień. W tym miesiącu poza cyklem LGBTQ+. Rozumiem i wspieram, prowadzonego przez Kamila Kuhra, wprowadzamy nową serię spotkań i warsztatów Ten straszny feminizm!, podczas których dr n. hum. Sandra Frydrysiak przybliżać nam będzie pojęcia i zjawiska dotyczące szeroko rozumianej kwestii równości/nierówności płci, w kontekście historycznym, społecznym i językowym. Zarówno Sandra, jak i Kamil są wykładowcami SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Dodatkowo zapraszamy na spotkanie z Tomkiem Majewskim, który wprowadzi nas w kwestie komunikacji opartej na empatii (innymi słowy: Non-Violent Communication). Docelowo chcielibyśmy zorganizować warsztaty NVC w mniejszych grupach, więc jeżeli spodoba Wam się ten temat i będziecie chcieli go zgłębiać, to jesteśmy tu dla Was. Gorąco zachęcamy do zapisów!” – czytamy w wiadomości.

Poniżej zamieszczono szczegółowy harmonogram zajęć. Portal niezalezna.pl opublikował wybrane szkolenia dla TVN.

4.12 – piątek, 10:00 – 11:30 O co chodzi kobietom walczącym o swoje prawa?

Wpływ społeczeństwa i kultury na kształtowanie płci

System patriarchalny i stereotypy płciowe

Dyskusja o równości/nierówności płci

18.12 – piątek, 14:00 – 15:30 Parler-femme: formuła „mówić jako kobieta” w teorii i praktyce

Feminizm, tło historyczne i społeczne

Herstory/History

Język inkluzywny, feminatywy – używać czy nie?

Dyskusja z elementami ćwiczeniowymi

7.12 – poniedziałek, 13:30 – 15:00 LGBTQ+. Rozumiem i wspieram – część 2

Sytuacja społeczna osób LGBTQ+ na świecie i w Polsce (równość małżeńska, uzgadnianie płci)

Stres mniejszościowy wśród osób LGBTQ+

„Krąg zaufania” – ćwiczenie autorefleksyjne

„Pierwsze wrażenie” – ćwiczenie dotyczące nieuświadomionych uprzedzeń

16.12 – środa, 15:00 – 16:30 LGBTQ+. Rozumiem i wspieram – część 3

„Wychodzenie z szafy” w pracy.

Produktywność a bycie w pełni sobą w pracy

„Mój pierwszy dzień w pracy” – ćwiczenie na empatię

„Intencje i interpretacje” – ćwiczenie o mikroagresjach.

Ekspertka od gender i wyoutowany gej

Ponadto wydaje się, że prelegenci nie zostali wybrani przypadkowo. Kamil Kuhr i Sandra Frydrysiak są pracownikami Uniwersytetu SWPS. W 2019 roku wspólnie napisali tekst „Deklaracja LGBT+. Czy Kaczyńskiemu uda się zrobić z gejów i lesbijek nowych uchodźców?”, który ukazał się na łamach „Gazety Wyborczej”. Kuhr jest wyoutowanym gejem, a zawodowo zajmuje się sytuacją mieszkaniową uchodźców w Polsce. Frydrysiak natomiast jest m.in. ekspertką od gender studies.

Źródło: niezalezna.pl