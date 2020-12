Zaszczepieni otrzymają specjalną kartę-wizytówkę. Powinni nosić ją przy sobie [FOTO]

Na kartoniku wielkości wizytówki napisane będzie nazwisko osoby, nazwa szczepionki i jej partia, a także data szczepienia, zaś po drugiej stronie przypomnienie, by tę kartę nosić przy sobie – choć nie ma to formy nakazu, lecz zalecenia.

Brytyjski rząd do tej pory zaprzeczał, by zamierzał wprowadzić „paszporty covidowe”, bez których nie byłoby możliwe wejście do niektórych obiektów.

Front zmienił się w poniedziałek. Wiceminister spraw zagranicznych James Cleverly nie zaprzeczył, że takie karty mogą być użyte do tego, by umożliwić powrót do bardziej normalnego życia.

„Chodzi o to, aby upewnić się, że będzie szeroki powrót. Chodzi o odblokowanie życia ludzi i ponowne otwarcie gospodarki” – mówił.

Jeszcze dalej poszedł Nadhim Zahawi, nowy podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia odpowiedzialny za szczepienia, który powiedział, że wyobraża sobie, że restauracje czy inne miejsca mogłyby prosić o jakiś dowód szczepienia.

„Myślę, że restauracje i bary, kina i inne miejsca, obiekty sportowe prawdopodobnie również będą korzystać z tego systemu” – powiedział stacji BBC.

JUST IN – First look at UK's NHS vaccination identity card released. It will be handed out to every Brit after they receive their #COVID19 vaccine. Card warns in bold: 'Make sure you keep this record card in your purse or wallet' pic.twitter.com/Hq3mVjLHZT

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 7, 2020