Ziobro poszedł śladem Winnickiego. Jest wniosek o delegalizację Komunistycznej Partii Polski

Złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej celów i działalności partii politycznej Komunistyczna Partia Polski” – poinformował w niedzielę na Twitterze Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Podkreślił, że działania w tym zakresie zostały przyjęte na wniosek osób fizycznych. dokumenty, które trafiły do prokuratury zawierają argumentację o tym, że „Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP”.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej dowiadujemy się, że „zgodnie z art. 13 Konstytucji RP zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Zakazane jest także istnienie partii politycznych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Analiza jakiej dokonała prokuratura skazuje, że członkowie KPP kwestionują demokratyczny porządek Polski, a cele partii są celami zbieżnymi innych partii komunistycznych sprawujących totalitarną władzę w państwach komunistycznych XX wieku.

„Jej członkowie wprost nawołują do przeprowadzenia rewolucji na wzór Rewolucji Październikowej w Rosji, po której władzę przejęli bolszewicy. Celem ma być nie tylko przejęcie władzy, ale także nacjonalizacja i kolektywizacja dokonane pod przymusem” – czytamy.

Co ciekawe w oficjalnym programie partii podkreślono, że „proletariat nie może jedynie przejąć burżuazyjnego aparatu państwowego, np. w drodze wyborów parlamentarnych”. Działalność tej partii wyklucza autentyczną i powszechną demokrację. „(…) Do wyeliminowania podziału klasowego niezbędne jest obalenie kapitalistycznej własności i zastąpienie jej własnością społeczną” – dowiadujemy się. Mowa jest też o potrzebie rewolucyjnych przeobrażeń.

„O powszechnym stosowaniu przemocy przez komunistyczne reżimy totalitarne w publikatorach partii pisano między innymi: ‚Mówi się, że komuniści zabijali. Ale czy złem jest, gdy udręczony człowiek, aby bronić siebie i najbliższych, zabija pastwiącego się nad nim bogacza? Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę’” – napisano w komunikacie.

Członkowie KPP zachwycają się systemem w jakim funkcjonował Związek Radziecki. Ich zadaniem realia w jakich funkcjonował ZSRR w czasach „czerwonego terroru”, wielkiego głodu i terroru stalinowskiego jest lepszy od demokracją wolnorynkową.

„W ocenie Prokuratora Generalnego stawianie sobie za cel wprowadzenia ustroju komunistycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, którego wzorem jest sowiecka Rosja stanowi odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu” – podsumowano.

Już przed dwoma laty, podczas glosowania w Sejmie poseł Robert Winnicki, obecnie jeden z liderów Konfederacji, zwrócił się do ówczesnego Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności celów i działań KPP z Konstytucją RP.