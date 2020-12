10 lat więzienia za modlitwę o nawrócenie geja? Represyjny projekt ustawy

Australijski stan Wiktoria zaprezentował projekt ustawy, która uznaje za przestępstwo działania mające na celu zmianę orientacji seksualnej gejów i lesbijek – donosi „Vatican News”. Ustawodawcy dążą do zakazania praktyk medycznych mających zmienić orientację na właściwą, ale też praktyk opartych na modlitwie. Z kolei władze Kościoła oceniają, że taka ingerencja w przepisy zagraża prawu do wolności religijnej.

Chrześcijański think tank Freedom for Faith ocenił, że projekt jest „najbardziej agresywnym atakiem na wolność wyznania w historii stanu Wiktoria”.

– To, o co się modlę, z kim i za kogo, to nie sprawa rządu – powiedział abp Melbourne Peter A. Comensoli na łamach „The Sunday Age”.

Duchowny podkreślił, że Kościoły chrześcijańskie odrzucają działania opresyjne czy wręcz przemocowe i starają się współpracować z rządami na rzecz ochrony praw LGBT, natomiast „proponowane rozwiązania nie mogą być zaakceptowane”.

W ramach reformy każdy kto spróbuje stłumić, albo zmienić czyjąś seksualność lub tożsamość płciową, będzie groziła kara do 10 lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 10 tys. dol. Takie „atrakcje” będą zapewnione każdemu, komu będzie można udowodnić, że jego działania spowodowały trwałe konsekwencje.

W obliczu tak absurdalnych, a zarazem przerażających przepisów Kościoły obawiają się kar za promowanie wśród wiernych życia zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą. Prawo dotknie także rodziny.

W ramach nowych przepisów, każda próba zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej członka rodziny, będzie klasyfikowana jako przemoc w rodzinie.

Ekspert ds. religii z Uniwersytetu w Newcastle, Neil Foster, jest zdania, że Komisja Praw Człowieka, zauważa, że jeżeli nowe prawo wejdzie w życie to stróże prawa otrzymają bardzo szerokie uprawnienia, by móc je egzekwować. Co za tym idzie członkowie grup wspólnot mogą czuć się zagrożeni.

– Załóżmy, że ktoś poprosi mnie o modlitwę w intencji zmiany swojej orientacji, a następnie zgłosi organom ścigania, że poczuł się skrzywdzony, to mogę za to odpowiadać karnie – powiedział pastor Murray Campbell.

Debata ustawy ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Partia Liberalna jeszcze nie zdecydowała czy dać swoim politykom głosować z własnym sumieniem, czy narzucić dyscyplinę partyjną.

Tymczasem prokurator generalny Shadow, Ed O’Donohue, apeluje do rządu, żeby odłożył debatę na przyszły rok, po to żeby dać czas posłom na zapoznanie się z jej zapisami.

Źródło: vaticannews.va