Artur Dziambor: Za szczepienia w Polsce powinien odpowiadać Jacek Sasin

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, nie może uwierzyć w to, że gdy Szwajcaria nie zatwierdza szczepionek na Covid przez brak informacji, to polski rząd robi to bezrefleksyjnie.

„Szwajcaria na razie nie przyjmuje szczepionki na Covid-19. Ich urząd ds. leków stwierdził, że brakuje danych, dot. bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki. Wysłali stosowne zapytanie w tej sprawie do producenta” – pisze w mediach społecznościowych Artur Dziambor.

„A u nas wszystko super, nie ma zastrzeżeń” – zauważa gorzko poseł z kaszubskiego okręgu.

Artur Dziambor stwierdza, że „pozostaje mieć nadzieję, że odpowiedzialny za sprawę będzie Minister Sasin”.

O co chodzi? W Internecie popularne jest stwierdzenie – mające spore oparcie w rzeczywistości – że wszystko za co bierze się wicepremier Sasin kończy się niepowodzeniem.

Może to rzeczywiście dobry pomysł. Co mamy do stracenia? Szczepionki i tak wyszły nas dużo drożej niż 70 milionów…