Narodowy Program Szczepień. Niezaszczepieni będą dyskryminowani

Poznaliśmy szczegóły Narodowego Programu Szczepień, a w raz z nim szczegóły pakietu dyskryminacyjnego, nazywanego przez rząd „benefitami”.

Narodowy Program Szczepień, jednocześnie zapowiada dobrowolność szczepień, a z drugiej strony przymus pośredni, de facto kary dla obywateli i segregację sanitarną.

– Nie będzie obowiązku szczepień – zapewnia od blisko miesiąca minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jednocześnie w opublikowanym dziś programie dowiadujemy się, iż rząd szykuje wprowadzenie „statusu osoby zaszczepionej”.

– Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzony przez specjalny system i będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia – czytamy. Szczepienia mają być potwierdzane poprzez kod QR albo zaświadczenie, jeżeli ktoś nie ma aplikacji mobilnych.

Taka karta szczepień, jaką do tej pory dostawały np. psy, będzie uprawniała do częściowego powrotu do normalności. O co chodzi? Osoby zaszczepione:

– będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia ;

– nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich ;

– nie będą musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną.

W praktyce jest to utrzymanie restrykcji, które miały być tymczasowe dla osób, które się nie zaszczepią. To tyle, jeżeli chodzi o dobrowolność szczepień, których brak będzie skutkował karami.

Karami wg narodowego programu szczepień dla osób niezaszczepionych będzie:

– utrudniony dostęp do usług publicznej służby zdrowia ;

– ograniczenie możliwości spotkań z rodziną czy znajomymi ;

– areszt domowy w przypadku kontaktu z osobą zakażoną.

Tak uczciwie należy przedstawiać pakiet Ministerstwa Zdrowia, jako „pakiet dyskryminacyjny”, a nie żaden „pakiet benefitów”. Bardzo ciekawe będą próby egzekwowania punktu drugiego.

Czy już niedługo policja będzie robić naloty na spotkania rodzinne i kontrolować kto ma kod QR? A może będą montowali elektronicznych kontrolerów wejść i wyjść w każdym domu?