Swiatłana Cichanouska chce rządzić Białorusią przez 45 dni. Co na to Łukaszenka?

Swiatłana Cichanouska chce zostać prezydent Białorusi na 45 dni okresu przejściowego po tym, jak Aleksandr Łukaszenka odda władzę. Tylko, że Łukaszenka władzy oddawać nie zamierza.

O swoim pomyśle Cichanouska powiedziała w wywiadzie dla portalu Tut.by. Spytano ją, czy widzi siebie bardziej jako symbol czy jako przyszłego przywódcę Białorusi.

– Jako przywódcę przez 45 dni, mam nadzieję – odpowiedziała była kandydatka na prezydenta Białorusi.

– Mówiłam to przez całą kampanię wyborczą, że musimy przystąpić do nowych wyborów. Teraz, kiedy pojawił się już zespół i opracowano dokumenty, które dadzą możliwość zrobić to świadomie, postanowiliśmy wydać takie oświadczenie – dodała.

Jednocześnie Cichanouska zapowiada, że będzie pracować tak długo, aż nie reżim Łukaszenki nie uwolni wszystkich więźniów politycznych.

Ponadto opozycjonistka chce, by Aleksandr Łukaszenka oddał władzę pokojowo. – A kiedy zostaną osiągnięte porozumienia, więźniowie polityczni zostaną uwolnieni, rozpocznie się okres przejściowy, który doprowadzi do nowych wyborów – powiedziała.

W ciągu kilku nadchodzących dni Swiatłana Cichanouska chce opublikować propozycję reformy Konstytucji.

