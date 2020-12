Wielki Reset w cieniu Wielkiej Szprycy. Merkel zamyka Niemcy! [VIDEO]

Niemcy szykują się na kolejne obostrzenia. Już w grudniu Angela Merkel wprowadzi nowy lockdown.

Kanclerz Angela Merkel oceniła, że obowiązujące środki ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa – w tym zamknięte bary i restauracje oraz sklepy działające z limitem miejsc – to za mało, aby opanować epidemię.

Dlatego już w grudniu ruszy nowa fala obostrzeń.

Obostrzenia mają zostać wprowadzone po świętach Bożego Narodzenia. Jednak niektóre landy zaczęły wprowadzać nowe restrykcje już teraz – np. Nadrenia-Palatynat zakazuje sprzedaży grzanego wina na wynos, co ma to zniechęcić do organizacji spotkań na świeżym powietrzu.

Do sprawy odnieśli się dr Tomasz Sommer i Zbigniew Modrzejewski. Red. Modrzejewski zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu twardego lockdownu zostaną otwarte tylko sklepy sieciowe.

Dr Sommer zwrócił uwagę, że w Niemczech najgorsza sytuacja jest w najbardziej uprzemysłowionych landach. W poniedziałek w Niemczech było ponad 14 tys. zakażeń i 400 zgonów.

Red. Modrzejewski zwrócił uwagę, że mniejsze problemy mają landy, które znane są z sadownictwa oraz dawne NRD. Niemniej, zgodnie zapowiedziami kanclerz Merkel, ostry lockdown w całych Niemczech ruszy po 27 grudnia.

Lockdown ma potrwać do stycznia. Przypomnijmy, że w Niemczech jest 83 mln osób, z czego – co zauważył red. Modrzejewski, 11 mln ma tylko niemiecki paszport, ale Niemcami nie jest.

A z pozostałych 72 mln ok. 15 mln nie jest etnicznymi Niemcami.

Źródło: Tomasz Sommer Extra