Awantura w Lidze Mistrzów! Piłkarze odmówili gry, bo sędzia nazwał piłkarza „czarnym” [WIDEO]

Do wielkiej awantury doszło podczas meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Paris St. Germain i Basaksehirem. Zawodnicy tureckiego zespołu odmówili gry i zeszli do szatni.

Około 10. minuty spotkania przy linii bocznej zrobiło się wielkie zamieszanie. Rumuński sędzia główny Ovidiu Hategan pokazał trzy żółte kartki piłkarzom Basaksehiru, a asystentowi trenera, Achille Webo kartkę czerwoną.

Dlaczego doszło do awantury? Rezerwowi piłkarze Basaksehiru dość ekspresyjnie protestowali po jednym z fauli. Sędzia techniczny Sebastian Coltescu przekazywał, co się dzieje i sugerował, by utemperować awanturników kartkami. Wtedy miał powiedzieć o drugim trenerze Webo per „negro” (tłum. czarny).

„Ten ‚negro’ tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten ‚negro’ na ławce, to niemożliwe, żeby zachowywać się tak, jak on” – przekazywał sędzia techniczny sędziemu głównemu.

Nie spodobało się to piłkarzowi Demba Ba, który stanął przy arbitrze i kilkadziesiąt razy pytał go, dlaczego mówił o jego trenerze „negro”. Mimo upomnień Demba Ba nie przestawał. Główny sędzia pokazał więc czerwoną kartkę także jemu.

Zawodnicy cały incydent uznali za rasistowski i odmówili dalszej gry. Zeszli do szatni. Podobnie zachowali się zawodnicy PSG. Mecz został przerwany.

Niektórzy zwracają uwagę, że słowo „negro” po rumuńsku oznacza po prostu „czarny” i nie ma podtekstu rasistowskiego. UEFA na razie nie zdecydowała, co dalej z przerwanym spotkaniem. PSG już wcześniej zapewniło sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a Basaksehir niezależnie od rezultatu spotkania zająłby ostatnie miejsce w grupie.

Dymy w meczu PSG – Basaksehir: Sędzia techniczny oskarżony o rasizm. Miał się zwrócić do asystenta gości Achille Webo (i chyba Demby Ba) per "czarnuch". Obie drużyny (!) w proteście zeszły z murawy Parc des Princes… https://t.co/sxlkbh13ZJ — Michał Pol (@Polsport) December 8, 2020

Teraz lingwiści będą musieli rozstrzygnąć interpretację. A wystarczyło powiedzieć: "this guy" – jak mówi Demba – i nie byłoby sprawy https://t.co/uBY114QMmA — Michał Pol (@Polsport) December 8, 2020

Czarny przestaje być czarny, jak czarnym nazwie go biały. — Bartosz Jedynak ⚽️ (@Jedynak89) December 8, 2020