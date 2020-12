Internetowy troll Tusk nadaje z Brukseli. Kibicuje eurokratom przeciw Polsce

„Szantaż wetem nie powiódł się; jest nadzieja, że kończy się wreszcie polityka ustępstw wobec tych, którzy podważają fundamenty naszej wspólnoty” – napisał b. szef Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk.

„Jest nadzieja, że kończy się wreszcie polityka ustępstw wobec tych, którzy podważają fundamenty naszej wspólnoty” – napisał w środę Tusk na swoim profilu na Twitterze.

Na początku trudno zorientować się jaką wspólnotę Tusk ma na myśli i do jakiej się poczuwa pisząc nasza. Potem jest już jasne, że nie chodzi mu o Polskę, tylko o Unię i lojalność wobec niej.

Były lider Platformy Obywatelskiej, a teraz troll internetowy kolejny wpis dotyczący unijnych negocjacje budżetowych umieścił na swoim koncie na Twitterze, które prowadzi jako szef Europejskiej Partii Ludowej.

„Moja wiadomość do prezydentów i premierów EPL: szantaż wetem nie powiódł się. Jestem przekonany, że dzięki waszemu twardemu i jasnemu stanowisku będziemy bronić zasady praworządności; że obywatele wszystkich państw członkowskich będą zadowoleni z nowych funduszy i skorzystają z nich” – napisał Tusk. Jak dodał, „w ten sposób kończy się polityka ustępstw wobec tych, którzy podważają fundamenty naszej wspólnoty”.

W czwartek unijni liderzy na szczycie RE w Brukseli będą próbowali zmusić Polskę i Węgry do rezygnacji z weta i przyjęcie tzw. mechanizmu praworządności. Pozwałaby on na to, by urzędnicy unijni orzekali jakie państwo jest ‚praworządne”, sami orzekali kary wobec takiego państwa, decydowali czy otrzyma unijne fundusze i wtrącali się w wewnętrzne sprawy. Chodzi także o narzucanie lewackiej i tęczowej ideologii.

Tusk oczywiście popiera eurokratów, a zwłaszcza Niemców w sporze z Polską.