Kolejna eksplozja w polskim sklepie, który prowadzi Irakijczyk. MSZ reaguje [FOTO]

Według portalu holenderskich mediów publicznych NOS, do środowego zdarzenia doszło o godzinie 5.15, a w wyniku wybuchu zniszczeniom uległa fasada sklepu.

Jak podaje NOS, w rezultacie eksplozji nikt nie ucierpiał, a budynek nie został uszkodzony na tyle, by groziło mu zawalenie.

Środowy wybuch był już trzecim takim incydentem w ciągu ostatnich dwóch dni. We wtorek do wybuchów doszło pod dwoma polskimi sklepami w Aalsmeer niedaleko Amsterdamu oraz w małym miasteczku Heeswijk-Dinther w prowincji Brabancja Północna.

Wszystkie z uszkodzonych sklepów noszą nazwę „Biedronka”, ale nie są związane ze znaną siecią supermarketów w Polsce. Są „polskimi sklepami” o tyle, że sprzedają sporo produktów importowanych z kraju nad Wisłą, więc siłą rzeczy często zaopatrują się tam Polacy.

Właścicielem dwóch z nich – tego w Aalsmeer oraz w Beverwijk – jest ta sama osoba, pochodzący z Iraku piłkarz trzecioligowego klubu Quick Boys, Mohamad Mahmoed. Twierdzi, że ktoś mu zazdrości i stąd eksplozje.

Policja od wtorku prowadzi śledztwo w sprawie eksplozji. Jak dotąd nie ustalono sprawcy wybuchów.

