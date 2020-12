Młodzi chcą uciekać z Polski. Przerażające wyniki badania [SONDAŻ]

Młodzi Polacy chciałoby „żyć i pracować w innym kraju niż Polska”. Sondaż Ipsos pokazuje, że aż 64 proc. młodych wolałoby wyjechać z Polski.

Pracownia Ipsos przeprowadziła nowy sondaż. Pytanie brzmiało: „Czy gdyby Pan/Pani miał/a taką możliwość, wolałby Pan/Pani żyć i pracować w innym kraju niż Polska?”.

W ujęciu całościowym twierdząco odpowiedziało 39 proc. ankietowanych. Gdy jednak przyjrzano się poszczególnym grupom okazało się, że młodzi wręcz chcą uciekać z Polski!

Przypomnijmy, że w latach 80. w czasach Jaruzelskiego z Polski wyjechało ponad 2 mln osób. Tak wynika z badań prof. Marka Okólskiego.

W latach 90. z Polski wyjechało, według danych GUS, nieco ponad 250 tys. osób. W okresie 2004 – 2017 z Polski wyjechało ponad 1,5 mln osób.

Ciekawostka: w 1992 r. 78 proc. młodych ludzi deklarowało, że wyjechałoby z Polski, gdyby była taka możliwość. Większość z nich w celach zarobkowych i z chęcią późniejszego powrotu do Polski (za: CBOS).

Zmieniło się tak wiele, by zmieniło się tak niewiele. https://t.co/VdOdmhh8sc — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) December 9, 2020

W badaniu Ipsos wolę życia i pracy poza Polską zadeklarowało: 18 proc. wyborców PiS, 35 proc. wyborców Konfederacji, 43 proc. wyborców Hołowni, 44 proc. wyborców KO, 45 proc. wyborców PSL/Kukiz’15, 56 proc. wyborców Lewicy.

W ujęciu wiekowym: wśród Polaków w wieku 18 – 29 lat aż 64 proc. wolałoby żyć i pracować poza Polską.

Co więcej, wśród kobiet w wieku do 39 lat aż 63 proc. wolałoby żyć poza krajem. Wśród mężczyzn do 39 lat takich deklaracji było 49 proc.

Źródło: Ipsos / Oko.press