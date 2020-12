PILNE! Weta nie będzie. Polska i Węgry idą na kompromis z Unią Europejską

Agencja Reutera twierdzi, że rządy Polski i Węgier doszły do porozumienia z pozostałymi przedstawicielami Unii Europejskiej. Zawetowania budżetu zatem nie będzie. Głos w sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda.

Reuters, powołując się na wysoko postawionego przedstawiciela polskiego rządu, pragnącego zachować anonimowość, podaje, że widmo zawetowania perspektywy budżetowej na lata 2021-27 oddala się. Porozumienie ma zostać zawarte jeszcze przed szczytem Rady Europy, który odbędzie się w czwartek.

„Polska i Węgry przyjęły projekt budżetu UE, oczekują teraz jego dalszego zatwierdzenia przez Holandię i inne sceptycznie nastawione państwa unijne” – podaje agencja.

Wygląda więc na to, że weto, które wielokrotnie zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, nie zostanie użyte. W poniedziałek wieczorem szef polskiego rządu wraz z Jarosławem Kaczyńskim spotkali się z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. Panowie omawiali ostateczne stanowisko w negocjacjach z UE.

Sytuację podczas wspólnej konferencji z prezydentem Czech Miloszem Zemanem skomentował Andrzej Duda. Polski prezydent przebywa z wizytą roboczą w Pradze.

– Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości. Praca nad nim trwa, to porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale też i prezydencji niemieckiej – oświadczył prezydent Duda.

W czwartek unijni liderzy na szczycie RE w Brukseli podejmą próbę znalezienia kompromisu w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, który musi być przyjęty w pakiecie z funduszem odbudowy wartym 1,8 bln euro oraz mechanizmem powiązania środków unijnych z kwestią praworządności. Polska i Węgry sprzeciwiają się rozporządzeniu dotyczącym mechanizmu warunkowości, ale ostatecznie pójdą na kompromis. Na czym będzie on polegał? Na razie nie są znane jego szczegóły.

Plotki, że Polska nie użyje weta, krążyły od wtorkowego poranka. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski tak skomentował to na Twitterze: „Jeśli to prawda, to przegraliśmy polską suwerenność”.

Inną optykę na kompromis ma Jarosław Gowin.

„Logika WETO albo ŚMIERĆ jest sprzeczna z naszym interesem narodowym. Jak powiedział wczoraj Victor Orban, jesteśmy o centymetr od rozwiązania: i suwerenna Polska, i wspólna Europa. I zagwarantowanie Polsce niezawisłych praw, i skorzystanie z setek miliardów unijnych funduszy” – skomentował.

