Przyjęli szczepionkę na Covid – doznali porażenia nerwów twarzy. Rządowi eksperci bagatelizują sprawę

Daily Mail podaje, powołując się na źródło w brytyjskiej Agencji ds. Żywności i Leków, że czterech ochotników, którzy przyjęli szczepionkę Pfizera, doznało porażenia nerwów twarzy. Nie ma jednak dowodów na to, że to szczepionka spowodowała porażenie.

8 grudnia Wielka Brytania, jako pierwsze państwo na świecie, rozpoczęła program szczepień. Szczepionka od Pfizer/BioNTech jest na Wyspach darmowa – akcja zaszczepienia ludności prowadzona jest masowo.

Społeczeństwo brytyjskie uważnie śledzi doniesienia o możliwych skutkach ubocznych szczepionki. U czterech wolontariuszy doszło do porażenia Bella – nerwu twarzowego.

Kontrolerzy Agencji ds. Żywności i Leków twierdzą jednak, że nic nie wskazuje na to, by opisane objawy pojawiły się jako powikłanie po szczepionce. Twierdzą, że to, iż porażenie wystąpiło akurat u czterech osób, które przyjęły szczepionkę, to…. przypadek.

Na wszelki wypadek jednak zaapelowali do lekarzy, by obserwować to zjawisko.

Porażenie Bella (porażenie nerwu twarzowego) to nagłe osłabienie lub paraliż mięśni twarzy po jednej stronie twarzy. Choruje na nie wielu celebrytów m.in. m.in. George Clooney, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone czy Katie Holmes.

Źródło: Daily Mail