To dopiero pierwszy dzień, a już pojawiło się poważne przeciwwskazanie dla szczepionki Pfizera

We Wtorek rano zaczęły się w Wielkiej Brytanii szczepienia przeciwko koronawirusowi. Pacjentom podawany jest preparat firmy Pfizer/BionTech. Już w środę pojawiły się w prasie informacje o możliwych reakcjach alergicznych spowodowanych szczepionką.

Narodowy Urząd Kontroli Leków (MHRA) odradza podawanie szczepionki Pfizer osobom, u których w przeszłości występowały „znaczące” reakcje alergiczne. Po pierwszym dniu szczepień w Wielkiej Brytanii okazało się, że u dwóch spośród stu zaszczepionych osób wystąpiły reakcje alergiczne.

„Podobnie jak w przypadku nowych szczepionek, MHRA zalecił jako środek zapobiegawczy, aby osoby, u których w przeszłości wystąpiły znaczące reakcje alergiczne, nie otrzymywały tego szczepienia po tym, jak dwie osoby, u których w przeszłości wystąpiły znaczące reakcje alergiczne, zareagowały wczoraj negatywnie. Obydwie osoby wracają do zdrowia” – powiedział profesor Stephen Powis, National Medical Director of the National Health System (NHS) w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania wprowadziła specjalne przepisy zrzucające z koncernu Pfizer odpowiedzialność za skutki uboczne szczepionki, a samą akcję rozpoczęto jeszcze przed decyzją Europejskiej Agencji Leków, opierając się na pozwoleniu dopuszczenia do obrotu w nagłych przypadkach.

Źródło: m.pl.investing.com/