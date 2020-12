TSUE odrzucił skargę Polski i Węgier. Przepisy rujnujące konkurencyjność utrzymane

Warszawa i Budapeszt sprzeciwiły się przepisom dot. pracowników delegowanych.

Stanowią one, że pracownicy oddelegowani mają dostawać wynagrodzenie zgodnie ze standardami kraju do jakiego przybywają.

Natomiast po 12 – lub w niektórych przypadkach 18 – miesiącach de facto doprowadzają do zrównania warunków zatrudnienia z miejscowymi.

Największym orędownikiem niesprawiedliwych przepisów niszczących konkurencję był prezydent Francji Emmanuel Macron.

Polska i Węgry argumentowały, że przepisy ograniczają swobodę świadczenia usługi, a do tego mają błędną podstawę prawną. TSUE odrzucił oczywiście obie skargi.

#ECJ: Dismissal of the actions for annulment brought by #Hungary and #Poland against the #PostingOfWorkers Directive pic.twitter.com/yOEscWc4NZ

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 8, 2020