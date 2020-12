Żydzi odnaleźli w kosmosie inną inteligentną formę życia? „Ludzkość nie jest na to gotowa”

Haim Eshed potwierdził, że kosmici istnieją. Były szef izraelskiego programu kosmicznego twierdzi, że od dawna mamy kontakt z „Galaktyczną Federacją”.

Były szef izraelskiego programu kosmicznego Haim Eshed zdradził w wywiadzie dla gazety „Yediot Aharonot”, że kosmici istnieją.

Co więcej, ludzie od dawna mają kontakt z kosmitami, których nazwał „Galaktyczną Federacją”.

– Kosmici prosili, aby nie ujawniać ich obecności, bo ludzkość nie jest na to przygotowana – powiedział Eshed. Ludzie muszą najpierw pogodzić się z tym, że w kosmosie istnieje inne życie.

Jak wyjaśnił emerytowany generał kosmici nie chcą wywoływać paniki. Gen, Eshed wyjaśnił, że USA i Izrael mają podpisane umowy z członkami „Galaktycznej Federacji”, których baza mieści się na Marsie.

Eshed dodał, że kosmici… przyczynili się do porażki Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Republikanin chciał ujawnić tajemnicę całemu światu.

פרופ' חיים אשד, מי שהיה ראש תוכנית החלל הישראלית ואבי הלוויין "אופק", משוכנע שיש חוצנים – ומגלה ב"7 ימים" למה גם אתם צריכים להאמין שזה נכון: "העב"מים ביקשו לא לפרסם שהם כאן, האנושות עדיין לא מוכנה"https://t.co/cR8ae1Tv82@raananshaked pic.twitter.com/N1T8jjLz9w — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) December 4, 2020

Baza na Marsie ma mieścić się pod powierzchnią planety.

Eshed ma za sobą niemal 30 lat służby. Generał powiedział, że zdecydował się przerwać milczenie, bo uznał, że właściwa pora.

– Gdybym powiedział to co teraz pięć lat temu, zapewne zostałbym hospitalizowany. (…) Dziś nie mam nic do stracenia, zdobyłem stopień i nagrody, mam pozycję na uniwersytetach, a nastroje się zmieniają – wyjaśnił.

Źródło: Jerusalem Post / Yediot Aharonot