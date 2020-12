10 zawodów najabardziej poszukiwanych w czasie pandemii

Wpływ pandemii koronawirusa i izolacji społecznej na rynek pracy jest ogromny. Francuski dziennik „Ouest France” pokusił się o sporządzenie listy tych, którzy na pandemii wygrywają. Tak powstała lista dziesięciu zawodów, których przedstawiciele są najbardziej na ryku pracy poszukiwani.

We Francji bez problemy miejsca pracy znajdą w 2021 roku, według danych z Dyrekcji ds. Badań, Studiów i Statystyki (Dares) przede wszystkim pracownicy z sektora „opiekun/pomoc domowa”. Tutaj ma się pojawić 50 000 ofert pracy i to dobra wiadomość m.in. dla wielu Polek, które nad Sekwaną często pracują w tej branży.

Na drugim miejscu znalazł się zawód magazyniera i pracownika magazynów, w tym operatorów wózków widłowych, pakowaczy itp. To skutek ogromnego wzrostu handlu internetowego. Tutaj spodziewane jest 40 000 ofert pracy.

3. miejsce zajęły pielęgniarki. Tutaj też występuje niedobór 40 000 pracowników. Dalej są oferty pracy dla „pomocy pielęgniarskich” (25 000). 20 tys. ofert pracy czeka na telepracowników, osoby do obsługi klientów.

Handel ma do zaoferowania we Francji 20 000 ofert pracy dla sprzedawców. I to jest pozycja 6. Zaraz za nimi są programiści. Pozycja 7 i 18 000 ofert pracy.

Wykwalifikowani robotnicy to miejsce 8 i 10 000 ofert pracy. Na budowach czeka 8 tys. miejsc, a pierwszą „dziesiątkę” zamyka zawód sprzątaczek (agentów czystości) – 5000 ofert pracy.

Źródło: Ouest France