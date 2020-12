Grecja oskarża Turcję o podesłanie jej setek Somalijczyków

Grecy twierdzą, że Turcja wydaje masowo wizy turystyczne Somalijczykom. Po przylocie do Stambułu, mają być transportowani do… Grecji. Notis Mitarachi, grecki minister ds. migracji, oskarża Turcję o specjalne ułatwienia w wydawaniu wiz somalijskim migrantom.

Z terytorium Turcji są później przepuszczani na sąsiednie greckie wyspy, co ma im otworzyć drogę do Europy. Pada tu przykład około 300 Somalijczyków, którzy przylecieli ostatnio samolotem do Turcji, a wkrótce zameldowali się już w Grecji, gdzie prosili o azyl.

Powołując się na zeznania somalijskich migrantów, Ateny twierdzą, że „tureckie biuro łącznikowe w Mogadiszu ułatwia wydawanie wiz na podróż do Turcji”. Do uzyskania wiz służą zaświadczenia i dokumenty wydawane głównie przez turecki uniwersytet i szpital w Mogadiszu.

Notis Mitarachi uważa, że Somalijczycy powinni otrzymywać ewentualnie azyl w Turcji, która jest dla nich krajem bezpiecznym. Tymczasem Ankara ułatwia przybywanie migrantów, ale później nie robi nic, by powstrzymać ich dalszy eksodus.

Somalijczycy, którzy przylatują samolotem do Stambułu, są następnie przewożeni samochodami dostawczymi na zachodnie wybrzeże Turcji. Wśród 214 imigrantów, którzy przybyli na Lesbos od 1 listopada, 142 to Somalijczycy – poinformował minister Notis Mitarachi.

W ubiegłym tygodniu dwóch młodych Somalijczyków utopiło się po zatonięciu ich pontonowej łodzi u wybrzeży greckiej wyspy Lesbos. Trzydziestu dwóch Somalijczyków zostało uratowanych przez grecką straż przybrzeżną i bezpiecznie przetransportowanych na Lesbos.

Ateny oskarżają Ankarę o „instrumentalizowanie” kwestii migracji. Ankara rewelacji greckiego ministerstwa nie skomentowała. Jednak Turcja zarzuca UE, że ta nie wypełnia zobowiązań. Chodzi o pomoc w celu wsparcia około czterech milionów migrantów i uchodźców na jej terytorium. Unia Europejska zapłaciła dotąd 4,5 miliarda euro z sześciu miliardów przewidzianych do wypłaty na mocy porozumienia z marca 2016 r.

Źródło: France Info