Reakcje na szczepionkę Pfizera mogą zabić. Brytyjczycy wprowadzają nadzwyczajne środki ostrozności

NHS odpowiadający za publiczną służbę zdrowa w Wielkiej Brytanii nakazał zaopatrzenie w sprzęt ratujący życie wszystkich placówek, gdzie odbywają się sczepienia przeciwko koronawirusowi. Dwoje pracowników służby zdrowia miało reakcje alergiczne zagrażające ich życiu po przyjęciu szczepionek Pfizera.

Brytyjski National Health Service (odpowiednik polskiego NFZ) wydał zalecenie, by wszystkie miejsca, w których odbywają się szczepienia przeciwko koronawirusowi wyposażyć w sprzęt resuscytacyjny – przywracający krążenie i oddychanie.

– Urządzenia do resuscytacji powinny być dostępne przez cały czas dla wszystkich szczepień. Szczepienia należy przeprowadzać wyłącznie w placówkach, w których dostępne są środki resuscytacyjne – napisano.

Stało się to po tym, jak dwoje pracowników medycznych po przyjęciu szczepionki firmy Pfizer miało gwałtowne reakcje alergiczne zagrażające ich życiu. Zaleca się również, by osoby, które wykazują gwałtowne reakcje na jakąś żywność, czy lekarstwa nie były teraz zaszczepiane.

NHS stwierdziło również, że szuka „dalszych informacji i udzieli dalszych wskazań po przeprowadzeniu dochodzenia”, które dotyczą gwałtownych reakcji na szczepionkę Pfizera. W dwóch przypadkach doszło do anafilaksji – gwałtownej reakcji systemu immunologicznego, która zagrażać może życiu powodując np. obrzęk górnych dróg oddechowych. Może chodzić o nadmierna reakcję systemu odpornościowego na jakąś substancję.

– Reakcja alergiczna występuje przy wielu szczepionkach, a być może nawet częściej w przypadku leków. Więc nie jest to wyjątkowe – mówi w rozmowie z Breitbart Stephen Evans profesor farmakoepidemiologii w London School of Hygiene and Tropical Medicine. – Jedyną rzeczą, która jest przeciwwskazana w przypadku tej szczepionki, co oznacza, że ​​nie wolno jej przyjmować jest nadwrażliwość na szczepionkę. lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (inne składniki szczepionki), ale niektórzy ludzie nie będą wiedzieć, czy mają nadwrażliwość na niektóre składniki szczepionki.

Według profesora osoby z alergiami powinny na razie wstrzymać się z przyjmowaniem szczepionki. Problemem jest oczywiście to, iż może się okazać, że niektórzy nie widzą, iż mają skłonność do alergii, bo zwyczajnie nie mieli jeszcze takiej reakcji.

Jej brak nie wyklucza reakcji na „nowe” dla organizmu substancje. Od przyjmowania szczepionki powinny powstrzymać się tez kobiety w ciążę i karmiące piersią.