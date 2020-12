Sypnęło śniegiem. Alert IMGW dla całej Polski [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi we wszystkich polskich województwach. Drogi będą śliskie, więc zaleca się szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem.

W całej Polsce należy spodziewać się słabych opadów marznącego deszczu, które miejscami będą powodować gołoledź.

Ostrzeżenia zostały wydane do piątku rano, jednak IMGW przewiduje, że trudne warunki na drogach z powodu marznących opadów utrzymają się do soboty w woj.: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Dodatkowo IMGW wydało w czwartek alerty pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami dla: Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego. Mgły mogą utrzymywać się przez cały dzień i noc aż do piątku rano i powodować ograniczenie widoczności do 100 m.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prognoza pogody

Polska znajduje się na skraju rozległego niżu z ośrodkami w rejonie Morza Czarnego. W piątek, 11 grudnia na północy i krańcach południowo-zachodnich spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie głównie deszczu, a miejscami na północy i południu opady marznące powodujące gołoledź.

Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, w rejonach podgórskich Karpat około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W sobotę, 12 grudnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w Karpatach z rozpogodzeniami. Miejscami na północy i wschodzie opady deszczu i śniegu oraz mżawki, lokalnie marznące i powodujące gołoledź. Rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 5 st. C, tylko chłodniej na Suwalszczyźnie około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowo-wschodni.