Zbigniew Boniek pogrążony w żałobie. „Ale dlaczego? (…) Płaczę…”

Czwartkowy poranek dla Zbigniewa Bońka okazał się bardzo przykry. Prezes PZPN dowiedział się o śmierci bliskiej mu osoby. O bólu jaki czuje napisał w poruszający sposób na Twitterze.

Włoskie dzienniki sportowe w czwartek rano podały tragiczną wiadomość. „Nie żyje Paolo Rossi” – to zdanie pogrążyło w żałobie całą Italię. Rossi to legenda tamtejszego futbolu, projektant sukcesu na mundialu w 1982 roku. Jeden z filarów złotego zespołu. Szczególnie dobrze zapamiętali go Polacy, którzy po jego dwóch golach zostali odprawieni w półfinale turnieju. Zmagał się z nieuleczalną chorobą. Miał 64 lata.

Rossi w latach 80′ grał w Juventusie razem ze Zbigniewem Bońkiem. Jak się okazuje prezes PZPN był mocno zżyty z klubowym kolegą, o czym świadczą bardzo emocjonalne i poruszające wpisy opublikowane na Twitterze. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.