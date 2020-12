Ziobro zażąda głowy Morawieckiego? Chodzi o kompromis ws. unijnego weta

RMF FM ustaliło, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zażąda zmiany na stanowisku premiera, jeśli Mateusz Morawiecki zaakceptuje kompromis dotyczący powiązania mechanizmu praworządności z budżetem UE.

„„Konkluzje interpretujące” i „wytyczne” nie są prawem! Prawem jest rozporządzenie. Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktów. Nie zgadzamy się na to!!! Walczmy o interes Polski!” – tymi słowami Zbigniew Ziobro „oficjalnie” skomentował doniesienia o kompromisie ws. unijnego weta.

Nieoficjalnie miał być ponoć o wiele ostrzejszy. RMF FM donosi, że politycy Solidarnej Polski w nieoficjalnych rozmowach używają wobec premiera Morawieckiego bardzo mocnych słów.

Radio uważa, że po 10 grudnia, kiedy to na unijnym szczycie zapadną decyzje na temat budżetu UE, Solidarna Polska może odejść z koalicji rządzącej.

Nie jest to pierwszy kryzys w obozie władzy – zdarzają się one notorycznie. Solidarna Polska jest partią konserwatywną z odchyleniami w stronę nacjonalizmu – przypomina w tym względzie Ruch Narodowy wchodzący w skład Konfederacji. Dlatego tak często pojawiają się spięcia pomiędzy ziobrystami a pisowcami, którzy nawiązują do socjalistycznej tradycji piłsudczyków.

Z drugiej strony jest Porozumienie Jarosława Gowina, które przynajmniej deklaratywnie ma program liberalny gospodarczo – tu przypomina np. partię KORWiN, która również jest w Konfederacji. To również generuje konflikty w koalicji rządzącej.

Do tej pory jednak rządzący triumwirat zawsze się jakoś godził nie chcąc utracić władzy. Czy tak będzie i tym razem?

Źródło: RMF FM