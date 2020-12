Australijski kardynał atakuje Benedykta XVI! „Nie powinien nosić bieli – papież jest tylko jeden”

– Papież jest tylko jeden – stwierdził kard. George Pell, australijski purpurat, w wywiadzie udzielonym agencji Reutersa.

W opublikowanym niedawno „Dzienniku więziennym” kardynał George Pell z Australii napisał: „Podczas gdy rezygnujący z urzędu papież mógłby zatrzymać tytuł «papież-senior», powinien on zostać na nowo włączony do kolegium kardynałów jako «kardynał, papież-senior»”.

Reuters cytuje wypowiedź purpurata, w której stwierdza on, że papież-senior powinien być nazywany biskupem-seniorem Rzymu i podlegać tym samym co inni biskupi-seniorzy prawom.

Stanowią one, że „biskup-senior powinien unikać takiej postawy i relacji, które by sugerowały, że ma autorytet równoległy w stosunku do biskupa diecezji, gdyż miałoby to szkodliwe konsekwencje dla duszpasterstwa i jedności wspólnoty diecezjalnej”.

Takiej postawy od Benedykta XVI oczekuje arcybiskup Sydney. – Papież jest tylko jeden – stwierdził kard. Pell w wywiadzie dla Reutersa.

Według australijskiego hierarchy emerytowany papież nie powinien też już nosić białej papieskiej sutanny i publicznie nauczać.

Przypomnijmy, że abdykując Benedykt XVI zdecydował, że będzie używał tytułu „papież-senior”, będzie dalej nosił białą sutannę i mieszkał w Watykanie.

Na łamach Reutersa ukazałaby się opinia, jakoby zachowanie Benedykta XVI było wodą na młyn dla watykańskich konserwatystów, którzy nie uznają Franciszka.

Źródło: ekai.pl, Reuters