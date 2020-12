Bunt rolników w Indiach i najazd na stolicę

Tysiące indyjskich rolników nadal napływa do New Delhi, zwłaszcza z sąsiednich stanów Pendżabu, Haryana i Uttar Pradesh. W akcję protestów i blokad włączono 96 tys. traktorów.

Farmerzy koczują u bram stolicy od piętnastu dni. Żądają, by rząd premiera Narendry Modi odstąpił od zmian. Wzmożone blokady i akcje zapowiedziano na 14 grudnia.

Policja hinduska uniemożliwia im wstępu do miasta, a kryzys się przeciąga. Dochodzi także do strać. Paradoksalnie przegłosowane we wrześniu reformy uwolniły ceny i dają rolnikom swobodę sprzedaży swoich produktów po cenach rynkowych.

Chłopi przyzwyczaili się jednak do regulacji cenowych i uważają, że wolny rynek spowoduje spadek cen i ich zubożenie.

Rolnicy obawiają się, że zamiast wolnego rynku, nastąpi dyktat cenowy ze strony potentatów rynku przetwórstwa i handlu produktami rolnymi. W czasie demonstracji, które rozlały się po całych Indiach palono np. portrety miliarderów Mukesha Ambaniego i Gautama Adaniego, właścicieli największych firm agrobiznesu.

Zdanie chłopów to oni stoją za reformami rządu Modiego i będą jego największymi beneficjentami. Protest jest masowy. W Den Delhi są to setki tysięcy rolników na peryferiach miasta i prawdziwe oblężenie stolicy Indii. Zapowiadają, że ich protest może potrwać długie tygodnie.

We wtorek 8 grudnia, ich żądania wsparło około sześćdziesięciu związków zawodowych i rolnych w drugim już dniu strajku generalnego. Na wsi mieszka ponad połowa z 1,3 miliarda Hindusów.

New Delhi: With the farmers' movement intensifying at Singhu on Thursday amid the continuing deadlock with the government over talks, the protestors are now preparing to step up their agitation on December 14, as even as the important border points of Delh https://t.co/fsh2o5Z8W6 pic.twitter.com/F0iYflmFpD

— GoaChronicle (@goachronicle) December 10, 2020