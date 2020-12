Kiedy szczepionki w Polsce? Ile osób zaszczepią w pierwszym rzucie? Dworczyk zdradził, co zadeklarował Pfizer

Firma Pfizer deklaruje, że w styczniu do Polski może trafić około 1 mln 100 tys. dawek szczepionki na Covid-19, co oznaczałoby, iż będzie można zaszczepić w tym miesiącu ok. 500 tys. osób – powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk, jak wynika z opublikowanego w czwartek rządowego projektu rozporządzenia, zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pytany w Polsat News, ile podmiotów leczniczych zgłosiło dotychczas gotowość do prowadzenia szczepień, zaznaczył że termin przyjmowania zgłoszeń upływa w piątek o godz. 18.

Według niego, zgłosiło się dotychczas „kilka tysięcy” podmiotów leczniczych.

Dworczyk podkreślił, że siatka punktów szczepień powinna być na tyle gęsta, by nikt nie miał problemów z dotarciem na szczepienie, najlepiej – jak zaznaczył – by taki punkt powstał w każdej gminie.

Z kolei w Programie Pierwszym Polskiego Radia Dworczyk poinformował, że instytucje państwa polskiego w styczniu uzyskają gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć szczepienia.

Odniósł się też do deklaracji producentów szczepionek, które – jak zaznaczył – już się zmieniały, dlatego rząd podchodzi do nich ostrożnie.

„Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że Pfizer, firma która ma szansę jako pierwsza zarejestrować swoją szczepionkę, i ta rejestracja – jeśli te deklaracje się sprawdzą – nastąpi na przełomie grudnia i stycznia. Więc ta firma deklaruje, że w styczniu do Polski może trafić około 1 mln 100 tys. dawek szczepionki” – mówił.

Dworczyk dodał, że oznaczałoby to, iż w styczniu będziemy mogli zaszczepić ok. 500 tys. osób; jak wyjaśnił, chodzi o to, że wymagane jest podanie dwóch dawek szczepionki, aby uzyskać odporność.

„Zgodnie z deklaracjami firmy Pfizer i kolejnych firm, których rejestracja produktów jest przewidziana na styczeń i luty, to w każdym kolejnym miesiącu liczba tych dawek przyjeżdżających do Polski będzie wzrastać. Powinniśmy od lutego średniomiesięcznie otrzymywać między 2 a 2,5 mln dawek szczepionek” – poinformował.

Zastrzegł, że jest to oparte na deklaracjach producentów. „Przywiązywanie się dzisiaj do tych liczb jest w moim przekonaniu przedwczesne” – dodał. (PAP)