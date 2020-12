Konfederaci WŚCIEKLI! „Morawiecki sprzedał na raty polską suwerenność” [WIDEO]

Politycy Konfederacji, Krzysztof Bosak, Artur Dziambor i Michał Wawer, wypowiedzieli się na temat ustaleń unijny ws. budżetu i mechanizmu praworządności.

– To, co się stało, to sytuacja bez precedensu. Kolejna część naszej suwerenności jest oddawana za spokój w zakresie wydawania środków unijnych i w zamian za daleko idące ustępstwa w zakresie nowego prawa unijnego – stwierdził Krzysztof Bosak, przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji.

– To nowe prawo unijne, to tak zwana reguła praworządności, zwana również regułą warunkowości […] Zarówno służba prawna Rady Unii Europejskiej, jak i polscy eksperci, profesorowie prawa i liczni politycy, przez ostatnie miesiące podnosili argument, iż to rozporządzenie w swoim projekcie jest niezgodne z traktatami – przypomniał narodowiec.

– Cały szereg zarzutów wobec tego rozporządzenia […] ostatecznie został właściwie zignorowany. […] Zawarto kompromis, który ma się nijak do wszystkich zarzutów wobec rozporządzenia o tak zwanej praworządności – stwierdził Bosak.

Polityk z Ruchu Narodowego wyraził obawę, że m.in. nowe zapisy mogą posłużyć do promocji środowisk LGBT. Wszystko poprzez nieprecyzyjność samych zapisów, w których są również podpunkty dotyczące bliżej nieokreślonych „mniejszości”.

Inne kwestie, które może forsować rozporządzenie według Bosaka, to np. przyjmowanie migrantów.

Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, przypomniał z kolei słowa premiera Morawieckiego. Cytat czytał z kartki, by, jak zaznaczył, niczego nie przekręcić.

– „Po pierwsze budżet Unii Europejskiej może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 miliardów złotych. Po drugie te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Dzisiejsze konkluzje blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości wbrew Polsce. Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej, które właśnie przyjęliśmy”. [To] powiedział wczoraj na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki – przypomniał poseł z Kaszub.

Następnie polityk zestawił to z drugim cytatem: I drugi cytat: „Wszelkie ustalenia premiera Morawieckiego są niewiążące” – to powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej – Manfred Weber – przypomniał Dziambor.

– Szanowni państwo, jesteśmy po prostu zwyczajnie, po raz kolejny, oszukiwani – stwierdził lider partii KORWiN z Pomorza.

Dużo mocniej na temat całej sprawy wypowiedział się kolejny Konfederata – mecenas Michał Wawer. – Mateusz Morawiecki sprzedał na raty polską suwerenność – powiedział ostro polityk.

Cała konferencja: