Michnik dziękuje Morawieckiemu. „Znów jestem ważny”

Mateusz Morawiecki zaatakował z trybuny sejmowej Adama Michnika i Jerzego Urbana. W imieniu Urbana podziękował jego tygodnik, Michnik zrobił to osobiście.

Podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki zaatakował jego przeciwników. Premier stwierdził, że w III Rzeczpospolitej ścierały się wizje Polski „suwerennej, sprawiedliwej, silnej” Kaczyńskich i Polski bezwolnej, małej, miałkiej Michnika i Urbana.

Pierwszy zareagował Urban, a dokładniej jego tygodnik.

Teraz głos zabrał szef „Gazety Wyborczej”. Adam Michnik nie krył wdzięczności dla szefa rządu PiS.

– Pomyślałem sobie, że wzbudza moją litość i wdzięczność. Litość dlatego, że ile on się musiał namęczyć z tą ilością wazeliny w stosunku do Kaczyńskiego. A wdzięczność przez to, że zrozumiałem znów, że jestem taki ważny – rzucił Michnik pytany o komentarz do wypowiedzi Morawieckiego.

– Ostatni raz po nazwisku atakował mnie Gomułka w 1968 roku. Poczułem drugą młodość nagle, że Morawiecki śladem Gomułki chce mi się zrewanżować – dodał.

Źródło: Tok FM