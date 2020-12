Prąd dużo droższy od stycznia. Zobacz o ile więcej zapłacisz

Nic to, że jest kryzys. Od stycznia Polacy będą płacić wyższe rachunki za prąd. Nie dość, że zapłacimy specjalną opłatę na utrzymanie węglowych elektrowni, to jeszcze podrożeje cena samej energii.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie taryfy na sprzedaż energii trzem głównym sprzedawcom: Polskiej Grupie Energetycznej, Enei oraz Tauronowi.

Stawki za prąd u tych dostawców wzrosną od stycznia średnio o 3,5 proc.

Czwarty dostawca – Energa – wciąż negocjuje nowe taryfy. Walczy nawet o kilkanaście procent podwyżki. Negocjacje będą trwały do 17 grudnia.

O ile więcej za prąd od stycznia?

U trzech dostawców, których nowe taryfy są już znane, Polacy zapłacą średnio o 1,5 zł. miesięcznie więcej za samą energię. Jednak to nie wszystko.

Od stycznia 2021 r. wchodzi również w życie opłata (a jakże – przecież nie podatek) mocowa.

Jej wysokość dla gospodarstw domowych sięgnie od 1,87 zł do 10,46 zł. Do tego dojdzie jeszcze zwiększenie opłaty OZE, rachunku na rzecz wsparcia zielonej energii, ok. 4,40 zł rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

Analitycy BM mBanku policzyli, że w sumie rachunki za prąd pójdą w górę o 12–13 proc.

Źródło: rp.pl