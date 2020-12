Prezydent Duda zebrał ekspertów. Profesorowie Horban, Simon i Pinkas będą przekonywać Polaków do szczepionki [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda zamieścił na Twitterze oświadczenie ws. szczepionki na koronawirusa. Okazuje się, że zebrał też ekspertów, którzy mają odpowiedzieć na nurtujące Polaków pytania.

Andrzej Duda wydał oświadczenie w związku, jak mówił, częstymi pytaniami o dostępność szczepionki na koronawirusa i samą szczepionkę.

Szczepionka już w styczniu

– Zaprosiłem dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego po to, aby porozmawiać o możliwości zaszczepienia się i kiedy to będzie możliwe w naszym kraju – powiedział Duda. Jak dodał, minister Niedzielski zapewnił o zatwierdzeniu szczepionki przez unijne agencje jeszcze w grudniu.

– Zdaniem ministra to oznacza, że kilka dni po decyzji ta szczepionka będzie mogła być dostępna w Polsce. Będzie można u nas zaszczepić pierwszych naszych rodaków – dodał.

Grono „ekspertów”

– Ponieważ jest bardzo wiele pytań do tego, czy się szczepić czy nie, czy ta szczepionka jest bezpieczna, kto powinien być szczepiony w pierwszej kolejności, zaprosiłem do rozmowy także i ekspertów: prof. Andrzeja Horbana, prof. Krzysztofa Simona i prof. Jarosława Pinkasa – wskazywał Duda.

Jak dodał zaproszenie miało na celu, by „z ich pomocą odpowiedzieć na te pytania”: kto powinien być szczepiony? Kto powinien się szczepić? Czy to szczepienie jest bezpieczne? Czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona? Czy ci, którzy byli już chorzy na koronawirusa powinni oprócz tego się szczepić?

– Krótko mówiąc wszystko to, czym troska się dzisiaj tak bardzo wielu z nas – podsumował Andrzej Duda. Rozmowa ma być jeszcze dziś (piątek 11 grudnia – red.) dostępna w Internecie.