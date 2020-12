Próby zabójstwa, pułapki, setki przestępstw. Niemiecka policja podsumowuje 2 miesiące walk z ekoterrorystami [WIDEO]

Trwająca dwa miesiące walka o lasy Herrenwald i Dannenroed zakończyła się we wtorek. W czwartek policja przedstawiła bilans starć, w których po jednej stronie brały udział setki aktywistów, niektórzy z kamieniami, flarami i pułapkami z gwoździami, a z drugiej strony do 2000 uzbrojonych policjantów z pałkami, gazem pieprzowym i armatkami wodnymi.

Bilans ostatnich dwóch miesięcy w lasach Herrenwald i Dannenroed, to: zlikwidowanie 500 barykad, platform i domków na drzewach, 1000 zatrzymań, 450 przestępstw – informuje dziennik „Bild”.

– Ustalono tożsamość 3200 osób, przeprowadzono 2500 eksmisji, wszczęto 1550 postępowań w sprawie wykroczeń – powiedziała Sylvia Frech, główny inspektor policji.

Są też dwie sprawy dotyczące podejrzeń o usiłowanie zabójstwa policjantów. „W jednym z tych przypadków domek został zrzucony na funkcjonariuszy policji. Policjantom ledwo udało się dostać w bezpieczne miejsce. – powiedziała Frech.

W areszcie przebywa ekoterrorystka, która kopała i uderzała pięściami policjantów interweniujących na umieszczonej na wysokości 15 metrów platformie. Funkcjonariusz, który został kilkakrotnie kopnięty w głowę, stracił równowagę i spadł

– Czasami używaliśmy pałki, gazu pieprzowego, armatki wodnej. Jako policja jesteśmy po to, by egzekwować praworządność – przyznał detektyw Jochen Wegmann.

Policja pozostanie na miejscu, aby zabezpieczać trasę wraz z pracownikami ochrony firmy budującej autostradę. Aktywiści już zapowiedzieli w Internecie, że nadal będą zakłócać budowę A49.

Protesty miały związek z wycinką drzew w lasach Herrenwald i Dannenroed, dokonywaną z powodu budowy autostrady A49 w Hesji. Około 27 hektarów lasów ma zostać wyciętych do lutego 2021 roku.

1 października 2019 roku las Dannenroed w Hesji został zajęty przez ekoterrorystów, którzy zamieszkali w domkach na drzewach i na platformach.

Trasa nowej drogi biegnie przez środek starego lasu mieszanego i obszaru ochrony wody. Aktywiści klimatyczni i niektórzy mieszkańcy od lat protestowali przeciwko budowie – od dawna pokojowo i bez większych incydentów. Ostatnio jednak coraz częściej dochodziło do brutalnych starć policji i demonstrantów podczas oczyszczania terenu pod wycinkę.

🎥🛑In #Germany police removed activists from trees on Tuesday, as the operation to clear eco-activists protesting a highway construction project in the #DannenrodForest entered its eighth day.pic.twitter.com/y70IZXxmQy

— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 18, 2020