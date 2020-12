Szczepionka na koronawirusa. Żółtek: Będę bronił domu, łącznie z bronią. Gotów jestem polec [WIDEO]

– Będę bronił domu, łącznie z bronią. Gotów jestem polec – powiedział w programie Mediów Narodowych Stanisław Żółtek. Były kandydat na Prezydenta zaznaczył, że nie ma nic przeciwko szczepieniom, ale stanowczo sprzeciwia się przymusowi.

Szczepionka na koronawirusa to obecnie główny temat w polskich mediach, a oprócz spraw związanych z bezpieczeństwem, emocje budzi to, czy szczepionki będą, jak deklaruje rząd dobrowolne, czy jednak obowiązkowe albo przymusowe.

Szczepionka na koronawirusa

Stanisław Żółtek zapewniał, iż nie ma nic przeciwko szczepieniom, jako takim i jeżeli szczepionka na koronawirusa będzie dobrowolna, to być może nawet się zaszczepi.

– Nie wiem, czy chorowałem (na Covid-19 – red. Kr) czy nie, ponieważ nic mi się nie działo. Więc miałem typowy objaw koronawirusa. Więc pewnie chorowałem – śmiał się Żółtek.

– Zakładając, że jednak nie chorowałem, to nie wiem, czy się zaszczepię. Być może, ja nie mówię, że sama szczepionka jest czymś złym. Nie. Może się zaszczepię, ale wolę chwilę zaczekać, zobaczyć te objawy zewnętrzne, które po niej występują – podkreślił były europoseł Kongresu Nowej Prawicy.

„Gotów jestem polec”

Stanisław Żółtek jednak zdecydowanie krytycznie odnosi się do kwestii ewentualnego przymusu szczepień, który miałby być wprowadzany przez władze. Jak mówi zdecydowanie zniechęca go do to przyjęcia szczepionki.

– Sam fakt, że się mówi o jakimś przymusie, to mnie cofa przed tym szczepieniem – mówił Żółtek. – Samo wspominanie, że mogłoby być, to od razu powoduje, że nie za bardzo mam ochotę się zaszczepić. Takie moje wolnościowe przekonanie – podkreślił.

– A gdyby ona stała się przymusowa, to ja oświadczam, że ja się nie zaszczepię. To znaczy, będę bronił domu – łącznie z bronią – dodał były kandydat na Prezydenta. – Gotów jestem polec.

To nie pierwsza wypowiedź Stanisława Żółtka, który jako wolnościowiec stanowczo sprzeciwia się przymusowi szczepień. W dobitnych słowach wyraził się na ten temat już podczas debaty prezydenckiej: