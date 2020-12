W odmętach lewicowego szaleństwa. Islamski terrorysta, doradca bin Ladena wypuszczony z więzienia bo jest za gruby, by odbywać karę

Były doradca propagandowy Osamy bin Ladena i islamski terrorysta Adel Abdel Bary został zwolniony z amerykańskiego więzienia i bez przeszkód przyleciał do Londynu. Darowano mu resztę kary bo jest „za gruby”, by ją odbywać.

Adel Abdel Bary został aresztowany w Wielkiej Brytanii w 1999 roku i po długim śledztwie w 2012 roku poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Tam stanął przed sądem za udział w organizacji w 1998 roku dwóch zamachów terrorystycznych na amerykańskie ambasady w Kenii i Tanzanii, w których zginęły 224 osoby. Terrorysta był doradcą Osamy bin Ladena i odpowiadał m.in za organizację propagandy Al Kaidy.

W Stanach Zjednoczonych poszedł na ugodę z prokuraturą i wymierzono mu karą 25 lat więzienia zaliczając w jej poczet wcześniejsze areszty. Karę więzienia odbywał w Kolorado, a ostatnio w New Jersey. To właśnie tamtejsze władze zwolniły go teraz zer względu na jego wielką otyłość. Uznano, że w wobec pandemii koronawirusa dalszy pobyt w więzieniu wiąże się ze zbyt dużym ryzkiem dla terrorysty. We wtorek wyszedł z z zakładu w New Jersey i przyleciał z powrotem do Londynu.

Adel Abdel Bary jest Egipcjaninem, ale w 1991 roku uzyskał azyl w Wielkiej Brytanii. Ta, jak się okazuje, przyjmowała islamskich ekstremistów. Po zamachach został pozbawiony obywatelstwa brytyjskiego, ale rząd Davida Camerona zawarł układ z Waszyngtonem, że przyjmie go powrotem do Wielkiej Brytanii po jego uwolnieniu. Teraz więc terrorysta jest znów w Wielkiej Brytanii – w Londynie gdzie ma apartament warty milion funtów.

Dziennik „The Sun” pisze, że: „jego powrót przyprawia ministra spraw wewnętrznych o wielkim ból głowy”. Gazeta twierdzi, że terrorysta prawie na pewno zażąda zasiłku społecznego i ochrony.

Jego syn, dżihadysta ISIS Abdel-Majeda Abdel został aresztowany w Hiszpanii po tym jak odkryto, iż w Syrii pozował do zdjęć z obciętą głową żołnierza.