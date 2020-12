AstraZeneca będzie współpracować z Rosjanami. Połączą Sputnika V z brytyjską szczepionką?

AstraZeneca poinformowała, że rozpocznie badania kliniczne swojej eksperymentalnej szczepionki na COVID-19 w połączeniu z rosyjską szczepionką Sputnik V. Brytyjski koncern chce sprawdzić, czy połączenie składników mogłoby zwiększyć skuteczność preparatu.

Pod koniec listopada zespół z rosyjskiego Instytutu Gamaleja, który pracuje nad szczepionką na koronawirusa, zaproponował współpracy brytyjsko-szwedzkiej firmie farmaceutycznej AstraZeneca. Teraz obie strony poinformowały, że propozycję przyjęto.

W obu preparatach wykorzystano nieszkodliwe adenowirusy, jako nośniki do wprowadzenia do organizmu instrukcji genetycznych, by pobudzić komórki do walki z wirusem.

Rosjanie ogłosili, że ich Sputnik V ma ponad 90 proc. skuteczności. Według ostatnich badań klinicznych skuteczność szczepionki firmy AstraZeneca wynosiła średnio ponad 70 proc.

Szczepionka opracowana przez AstraZeneca jest tańsza niż preparaty opracowane przez Pfizera czy Modernę. Ponadto nie wymaga tak niskich temperatur, więc jej przechowywanie i transport są łatwiejsze. Wielka Brytania rozpoczęła już procedurę dopuszczenia szczepionki tego koncernu do użytku.

Badania nad połączonymi szczepionkami firmy AstraZeneca i rosyjskiego Sputnika V mają rozpocząć się jeszcze w grudniu.

Źródło: reuters.com