Batman został… czarnoskórą lesbijką [VIDEO]

Biseksualna weganka i gwiazda telewizji dla czarnoskórych Amerykanów Black Entertainment Television Javicia Leslie już w styczniu założy strój Batmana.

Javicia Leslie wystąpi w drugim sezonie Batwoman, w którym zastąpiła białą lesbijkę Ruby Rose.

O ile Rose grała Kate Kane, kuzynkę Bruce’a Wayen’a, to nie wiadomo jeszcze jak postać grana przez Leslie (Ryan Wilder) zostanie nową Batwoman.

W serialu zobaczymy za to pozostałych członków obsady pierwszego sezonu.

Rachel Skarsten zagra przeciwniczkę Batwoman Alice, Meagan Tandy wcieli się w Sophie Moore, Nicole Kang zagra Mary Hamilton, Camrus Johnson wróci jako Luke Fox, a Dougray Scott w roli Jacoba Kane.

W pierwszym sezonie wyoutowana lesbijka Kate odkrywa, że jej kuzyn był Batmanem. Ponieważ Bruce Wayne zniknął Kate zajmuje jego miejsce.

Kate zostaje Mrocznym Rycerzem aby uratować ojca oraz miasto Gotham przed bezprawiem.

Javicia Leslie gave us a new behind the scenes look at her as #Batwoman for the upcoming season! #CCXP pic.twitter.com/TP9twrPde0

— Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) December 6, 2020