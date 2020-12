Cyberpunk 2077 grą LGBT roku? „Żeński p****” podbija sieć [VIDEO]

Wystający z spodni i bujający się penis stał się hitem wśród graczy Cyberpunk 2077. Mogą się nim poszczycić nawet postaci kobiece.

Zespół CD Projekt wspierał Strajk Kobiet w trakcie protestów w Polsce. Teraz okazuje się, że ich najnowsza gra jest tak nowoczesna, że środowisko LGBT może czuć się dowartościowane.

Powodem są liczne błędy, z których jeden podbił Internet. Chodzi o intymną część postaci, która wystaje z rozporka bohatera… i bohaterki.

#cyberpunk2077 @CyberpunkGame noticed a glitch where female penis does not stay in pants in inventory screen. Or is it a feature? 🤔 pic.twitter.com/1dmlyL6JcI — 🏳️‍⚧️Kimmi🏳️‍⚧️ (@Slinky_dangus) December 10, 2020

Z znanych tylko autorom gry powodów postaci kobiece mogą mieć penisa. A z powodu błędów, podobnie jak u bohaterów męskich faluje on wystając z rozporka.

Best first glitch for Cyberpunk 2077 so far pic.twitter.com/VCenQzWv1a — Bipper (@PipperBipper) December 10, 2020

Mimo, że kierownictwo obiecuje naprawić błędy, to ten stał się absolutnym hitem wśród graczy. Czy środowisko LGBT obroni „żeński penis” przed skalpelem CD Projektu?

forgot I followed this subreddit pic.twitter.com/FzlUIJYSbM — Ivan the Man☀️🍜 (@IvanTheIrate) December 10, 2020

