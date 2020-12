Dziwaczna szopka bożonarodzeniowa w Watykanie. Kosmici, reptilianie i nie wiadomo co jeszcze [VIDEO]

W Watykanie, na Placu Świętego Piotra, stanęła „wyjątkowa” szopka. Twór ten stworzyło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Castelli w latach 1965-1975. Wykonane z ceramiki, ogromne figury, wyglądają jak kosmici, demony i zdeformowani ludzie.

De gustibus non est disputandum, ale to, co stoi w Watykanie, i nazywane jest szopką bożonarodzeniową, będzie śniło się po nocach tym, którzy obejrzą to na żywo.

W Watykanie wystawiono i tak tylko kilka z aż 54 rzeźb nowoczesnych składających się na szopkę stworzoną w latach 1965-1975 w Castelli.

Gubernatorat Państwa Watykańskiego informował, że „w tym roku jeszcze bardziej niż zwykle, wyposażenie tradycyjnej przestrzeni poświęconej Bożemu Narodzeniu na placu św. Piotra będzie dla całego świata znakiem nadziei i ufności”, wyrażając to, że „Jezus przychodzi do swego ludu, aby go zbawić i pocieszyć”. Jest to „ważne przesłanie w tym trudnym czasie kryzysu sanitarnego związanego z COVID-19”.

Niestety, szopka, która stanęła w Watykanie może dawać nadzieję na przybycie na Ziemię kosmitów, a nie ponowne przyjście Zbawiciela.

Choinka na szczęście normalna

Bożonarodzeniowe drzewko na szczęście jest zwykłe. Co ciekawe przyjechał ono do Watykanu… z Kociewia. Nie chodzi jednak o region na Pomorzu, skąd pochodzi m.in. Wojciech Cejrowski, ale o Kočevje w Słowenii.

Papież Franciszek przyjął już na audiencji ofiarodawców szopki i choinki, które nazwał „ikonami” Bożego Narodzenia.

