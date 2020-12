Majchrowski pod lupą prokuratury. Chodzi o tzw. strajk kobiet

Z doniesień „Gazety Wyborczej” wynika, że prokuratura zajmuje się krakowskim magistratem. Wymiar sprawiedliwości sprawdza, czy prezydent miasta Jacek Majchrowski sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Chodzi o potencjale spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego w związku z protestami wściekłych.

W październiku Jacek Majchrowski udzielił urlopów urzędniczkom, żeby mogły wziąć udział w przemarszach organizowanych przez tzw. Strajk Kobiet. Prokuratura prowadzi czynności w związku z tą decyzją prezydenta Krakowa. Śledczy domagają się wyjaśnień od Majchrowskiego. Chcą wiedzieć, czy pracownicy Urzędu Miasta dostali urlopy, by uczestniczyć w manifestacjach oraz czy przed udzieleniem takich urlopów prezydent lub podlegli mu urzędnicy zachęcali do udziału w tych zgromadzeniach lub wypowiadali się na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Prokuratura sprawdza bowiem, czy nie doszło do naruszenia artykułu kodeksu karnego, który dotyczy „sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: poprzez powodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej”.

„Dla mnie – jako pracodawcy – jest oczywiste, że każda pracownica urzędu, która będzie chciała dołączyć do tej inicjatywy, ma do tego pełne prawo. Nie będę utrudniał ani zniechęcał do przystąpienia do strajku i mam nadzieję, że tak samo postąpią też inni krakowscy pracodawcy” – oświadczył w październiku Majchrowski.

„Nie jest tak, że nie słyszy i nie widzi tego, co dzieje się od kilku dni w naszym kraju i w mieście” – dodał.

„Już dawno nie widziałem takiej determinacji i mobilizacji protestujących. Ale znają mnie Państwo już też na tyle, by wiedzieć, że jestem daleki od wykonywania pustych gestów, nie niosących za sobą żadnych konkretnych działań” – stwierdził w mediach społecznościowych.

Źródło: Gazeta Wyborcza